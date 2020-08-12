Ефремов стабилен. Врачи рассказали о его состоянии

Состояние госпитализированного в Боткинскую больницу артиста Михаила Ефремова стабилизировалось, его уже перевели из реанимации в обычную палату.

«Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату», — рассказал ТАСС источник в медицинских службах.

По его словам, вполне возможно, что 18 августа артист уже будет готов прийти на судебное заседание.

Ранее судебный процесс по делу о громком ДТП в центре Москвы отложили из-за госпитализации обвиняемого. Суд направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза Ефремова.

Накануне мнение о том, что же случилось с актером, высказал нарколог. По его словам, плохое самочувствие Ефремова может быть связано с вынужденным отказом от спиртного.

Из-за паузы в слушаниях адвокат Александр Добровинский заявил, что озвучит иски от потерпевших позже намеченного срока.

Судебные слушания по делу об аварии с участием артиста еще не закончены. За смертельное ДТП Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.