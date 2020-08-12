Добровинский перенесет оглашение исков от потерпевших из-за болезни Ефремова

Адвокат Александр Добровинский решил озвучить иски от потерпевших позже намеченное срока. Перенос он связал с плохим самочувствием обвиняемого.

«Вчера суд должен был заслушать потерпевших, а я по плану хотел предъявить от них гражданский иск. Недомогание подсудимого Ефремова внесло свои коррективы», — рассказал Александр Добровинский.

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Адвокат боится, что иски могут усугубить состояние Ефремова, поэтому переносит их оглашение .

Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. Врачи скорой помощи объявили, что у актера может быть предынфарктное или предынсультное состояние. Ему стало плохо еще в машине перед началом заседания.

Друг Ефремова, Иван Охлобыстин, ранее заявил, что актер страдает от «синдрома Раскольникова» и сам хочет уже сесть в тюрьму. Однако это ничем «хорошим не закончится». Также Охлобыстин снова рассказал про «гипнотическое» влияние адвоката Эльмана Пашаева на своего подзащитного. По мнению актера, Ефремов не понимает, что говорят о его деле, не вникает в подробности, а просто ждет решения суда.