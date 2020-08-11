Нарколог назвал причину ухудшения здоровья Михаила Ефремова

Нарколог Алексей Казанцев назвал причину ухудшения здоровья актера Михаила Ефремова, которого обвинили в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб человек.

Перед четвертым слушанием по делу об аварии артиста увезла бригада скорой помощи. Врачи заподозрили у актера предынфарктное или предынсультное состояние. По мнению Казанцева, плохое самочувствие Ефремова может быть связано с вынужденным отказом актера от спиртного, информирует Life.

«Алкоголь в любом случае влияет на сердце очень, он кардиотоксичен. У зависимых бывает смерть внезапная, внезапная остановка сердца на фоне кардиомиопатии, кардиомиодистрофии. У кого запойная форма пьянства, кто пьет запоями, при резкой отмене у них может быть психоз, у них может быть внезапная остановка сердца», — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что Ефремов выглядит в разы старше своего возраста именно по причине множества вредных привычек.