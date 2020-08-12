Слушания по делу Ефремова отложили из-за госпитализации актера

Пресненский суд 12 августа не будет проводить заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне актера госпитализировали.

Судья объяснил решение отложить слушания госпитализацией Михаила Ефремова, передает ТАСС.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что посетил актера в ночь на 12 августа.

«Ночью мы были у него, но в палату нас не пустили», — пояснил Пашаев.

Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. Ему стало плохо перед очередным заседанием. Общественность неоднозначно отнеслась к этим событиям. Однако, например, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что верит в плохое самочувствие Ефремова. Но добавил, что многие воспринимают все происходящее как «цирковое выступление».

Михаил Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице из-за полученных травм. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.