«Ситуация до боли знакома»: Добровинский вызвался помочь пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом

Адвокат Александр Добровинский согласился представлять интересы пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце в Москве. Об этом он сказал «360».

«К сожалению, эта ситуация мне до боли знакома. Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, готов им помочь. И сделаю это бескорыстно», — отметил собеседник «360».

Добровинский защищал пострадавшую сторону после смертельного ДТП на Садовом кольце, которое в прошлом году устроил пьяный актер Михаил Ефремов. Тогда в аварии погиб курьер Сергей Захаров.

1 апреля на Новинском бульваре в центре столицы произошла массовая авария. Машина Audi, за рулем которой был блогер Эдвард Бил, выскочила на встречку. Его менеджер подтвердил Telegram-каналу Mash, что иномаркой управлял именно Бил. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС эту информацию.