Едкая жидкость вылилась на ребенка в магазине Одинцова. Мальчик оказался в больнице с ожогом глаза

Жительница Одинцова не сразу заметила, как едкая жидкость начала стекать со стеллажа в магазине прямо на ее ребенка. Мальчик получил ожог глаз и оказался в больнице. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Днем 4 июля жительница Одинцова была в «Пятерочке» вместе со своим годовалым сыном. В какой-то момент с полки в коляску начало стекать средство против жира. Отец ребенка Михаил рассказал «360», что едкая жидкость попала на его сына.

«Жена с ребенком, бабушкой и подругой пошли в магазин за продуктами. У жены помутнение, она вообще не помнит, как это могло произойти. Она помнит просто, что уже средство лилось на ребенка. Она стала промывать [глаза] и вызывать скорую», — поделился мужчина.

Женщина сразу отправилась к врачам. В платной клинике малышу промыли глаза и выдали направление в Морозовскую больницу, где и проходило дальнейшее лечение. Врачи диагностировали у мальчика ожог роговицы второй степени и конъюнктивы первой степени (заключение врача имеется в распоряжении «360»). Выписали ребенка только 8 июля.

Источник фото: телеканал «360»

Семья обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Михаил отметил, что на следующий день после случившегося правоохранители показали запись с камер видеонаблюдения. Но момента, когда бутылка опрокинулась, на кадрах просто не было. Отсутствие картинки семье объяснили обрывом связи, утверждает собеседник «360».

При этом сотрудники магазина убрали с полки все бутыли со средством, которое попало на ребенка, рассказал Михаил.

«Полицейские рассказали, что работники магазина после инцидента проверили другие бутылки и еще на нескольких бутылках обнаружили брак. Пульверизатор сам выпадает, и они убрали всю продукцию с полок», — сказал отец ребенка.

В самой торговой сети заверили «360», что сотрудничают с полицией для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«В результате предварительной проверки не удалось установить точную причину случившегося. Сразу после инцидента девушка с ребенком покинула магазин, отказавшись от помощи сотрудников магазина, а сопровождавшая ее женщина сфотографировала место происшествия», — заявил представитель компании.

Теперь происшествием с опрокинувшейся бутылкой занимаются правоохранители.

«Мужчина пояснил, что его супруга, выбирая товар, случайно задела стеллаж, на котором находилась открытая бутылка с бытовой химией. Данное вещество опрокинулось и вылилось в коляску, где находился малыш», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все детали произошедшего в магазине. По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.