Опасная белизна. Обратный расизм меняет названия рок-группам и слишком «светлым» товарам

Преподаватель Кембриджского университета индийского происхождения Приямвада Гопал 22 июня написала в своем Twitter, что «жизни белых не важны». Женщина призвала «отменить белизну».

Источник фото: twitter.com/PriyamvadaGopal

Руководство социальной сети удалило сообщение за нарушение правил, а ее автор начала получать угрозы от пользователей. Некоторые даже пытаются вычислить, где живет женщина. А на сайте change.org создали петицию с требованием уволить Приямваду Гопал. Сейчас, правда, страница недоступна.

За даму вступились коллеги и администрация университета. Они призвали прекратить «недопустимые» нападки на преподавателя. А через несколько дней после публикации скандального сообщения Приямвада Гопал заявила, что ее не просто не уволили, но даже повысили в должности — до профессора. В учебном заведении подчеркнули, что решение «было принято в течение последних шести месяцев в соответствии с обычной процедурой повышения в университете».

Кембридж не стал наказывать цветную сотрудницу — зато некоторое время назад уволил двух белых ученых, которые исследовали тему рас в своей работе.

Весной работы в Кембридже лишился молодой социолог Ноа Карл. Тогда причиной послужило открытое письмо, которое подписали более чем 200 научных сотрудников. Все они обвинили коллегу в «псевдонаучном расизме». Об этом сообщило издание Quillette.

По мнению возмущенной толпы, Карл продвигал теории генетической предрасположенности некоторых народов к низкому интеллекту и высокой преступности. По словам защитников молодого ученого, оппоненты попросту не читали его работы. Ведь ни в одной из статей не содержится ничего из того, в чем обвиняют парня. Он вообще не занимался исследованием рас и генетики.

По мнению сторонников уволенного, гнев толпы могла вызвать мысль Карла о взаимосвязи интеллекта и политических взглядов. Например, он утверждал, что словарный запас у приверженцев республиканцев на несколько процентов выше, чем у сторонников демократов.

Более того, по словам Карла, стереотипы жителей Великобритании по поводу приезжих во многом обоснованны. К такому выводу ученый пришел, сравнив результаты опросов общественного мнения и статистику преступности. Оказывается, британцы более отрицательно относятся к иммигрантам из тех стран, выходцев из которых наиболее часто арестовывают за насильственные преступления.

Также молодой ученый говорил в своих работах о том, что нельзя замалчивать тему связи между расой и уровнем интеллекта. Он был уверен, что негласный запрет на обсуждение может нанести большой научный и общественно-политический урон. При этом Карл подчеркивал, что каких-либо научных доказательств связи IQ и расы или национальности нет.

Ранее Кембридж также пошел на поводу у толпы и уволил младшего научного сотрудника Тоби Джексона. Его обвинили в связях с крайне правыми, чью деятельность парень просто изучал по работе.

Ребрендинг под давлением

Страдают не только ученые, но и бренды. Так, нидерландская компания по производству пищевых продуктов и бытовой химии Unilever планирует ребрендинг упаковок для товаров. Руководство хочет отказаться от слов «светлый», «белый», «осветляющий», чтобы избавиться от расовых стереотипов. С таким заявлением выступил представитель компании Санни Джэин.

«Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов „светлый“, „белый“ предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — сказал он.

Mars и PepsiCo изменят логотипы брендов с изображением афроамериканцев, а производитель мороженого Dreyerʼs (дочерняя компания Nestle) откажется от названия Eskimo Pie. Якобы оно оскорбительное для эскимосов.

Johnson & Johnson прекратит продажу косметики, делающей тон кожи светлее. Клиентам придется попрощаться с продуктами Neutrogena и Clean & Clear, сообщает New York Times.

Перемены затронули даже музыкантов. Рок-группа Slaves меняет название, которое переводится как «рабы». Причина — «негативная расовая коннотация» слова. 7 августа группа выпустит последний альбом с нынешним названием. «Название Slaves было задумано как отсылка к нашей битве с наркозависимостью в прошлом. К идее, что мы порабощены нашими пристрастиями и демонами», — пояснили музыканты.

Вопрос расизма остро встал после протестов в США. Они начались в конце мая этого года. Поводом стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании. Тогда местные жители вышли на улицы с требованием прекратить произвол правоохранителей, звучали антирасистские лозунги. Относительно мирные протесты переросли в мародерство и даже в снос исторических памятников. Власти страны обсуждают реформу полиции.