Охранники прыснули перцовкой в лицо пенсионеру из-за скандала в очереди

«Охранник без всяких причин и предупреждения резким движением руки применил перцовый газовый баллончик на расстоянии 5 сантиметров. После этого пенсионер упал на землю, глаза, шея и все лицо было обожжены», — рассказал очевидец.

По его словам, пенсионер решил пройти на территорию базы без очереди, однако охранники помешали. После чего пожилой посетитель перекрыл въезд на территорию источника своей машиной.

Спустя некоторое время он связался по телефону с участковым поселка Новотарманский и собрался отогнать автомобиль. В этот момент сотрудник охраны брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.

«Он попросил оказать помощь, дать воды чтобы промыть глаза, на что охрана ответила «нечего притворяться, перебьешся», — отметил источник.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали ему ожог лица, шеи, дыхательных путей и химический ожог конъюнктивы роговицы глаз.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в настоящее время обстоятельства инцидента проверяются.