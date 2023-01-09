Эксклюзив 09 января 2023, 18:07 Двоих детей успели высадить до аварии пассажирского самолета в НАО Житель поселка Каратайка: Ан-2 до аварии в НАО высадил двоих детей РИА «Новости»

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Житель села Каратайка, где неподалеку совершил жесткую посадку Ан-2, рассказал «360», кто находился на борту во время аварии. По его словам, самолет высадил двух детей.

«Самолет сел в Каратайку и высадил двух школьников, которые приехали в интернат после новогодних каникул. Далее он взлетел и с другими пассажирами полетел в сторону Нарьян-Мара, но совершил жесткую посадку в 10-15 километрах от поселка», — рассказал местный житель.

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При этом он уточнил, что глава поселка сейчас находится на месте аварии.

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Ранее МЧС России сообщило об аварии пассажирского самолета в Ненецком автономном округе вблизи поселка Каратайка, в результате которого погибли двое человек. Всего на борту было 10 пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар.

В этот день 9 января на дорогах России произошли аварии со смертельным исходом. Так в Челябинской области погибла женщина после столкновения грузовика и легкового автомобиля.

На федеральной трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области в результате столкновения КамАЗа и автомобиля Mazda погибли все четыре человека, которые находились в легковом автотранспорте.