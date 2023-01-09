Важное 09 января 2023, 16:12 Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком округе, два человека погибли МЧС: Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком округе

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Ан-2 с 10 пассажирами и двумя членами экипажа совершил жесткую посадку в Ненецком округе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Известно о двух погибших. Об этом рассказал один из пассажиров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка НАО», — сообщили представители ведомства.

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Воздушный транспорт выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Всего на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

К месту посадки уже выехала группировка на снегоходах и на вертолете. Состояние Ан-2 пока неизвестно. Также пока не установлена причина жесткой посадки и состояние остальных пассажиров и членов экипажа.