Происшествия 09 января 2023, 15:56 Женщина погибла из-за столкновения фуры и легковушки в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

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Авария случилась на трассе М-5 «Урал». Водитель фуры МАЗ попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Chevrolet Lanos. В результате пассажирка легковушки погибла на месте происшествия от полученных травм. Водитель также пострадал, его доставили в медицинское учреждение.