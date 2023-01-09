Происшествия 09 января 2023, 12:55 Жертвами аварии под Иркутском стали четыре человека

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На федеральной трассе А331 «Вилюй» столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Mazda. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.

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ДТП случилось в районе 264-го километра дороги. В грузовике находились 11 человек, а в иномарке — четверо. В результате столкновения водитель и все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте. О пострадавших в КамАЗе не сообщалось. На месте ДТП работают правоохранительные органы.