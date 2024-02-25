Важное 25 февраля 2024, 19:48 Две украинские ракеты уничтожили над Черным морем Минобороны: системы ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем Pxhere

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Средства противовоздушной обороны вечером 25 февраля уничтожили две украинские ракеты над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, власти киевского режима пытались атаковать российские территории с помощью двух авиационных управляемых ракет.

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«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе включили сирены воздушной тревоги. Жителей просили спуститься в укрытия, а находящимся в домах советовали отойти подальше от окон.

Ночью украинские боевики тоже пытались совершить террористическую атаку. Российские военные перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем. Еще один дрон ликвидировали в Белгородской области.