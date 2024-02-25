Важное 25 февраля 2024, 18:41 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев: в Севастополе сработал сигнал воздушной тревоги Pxhere

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Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей попросили спуститься в укрытие, взяв с собой документы и телефон. Тем, кто находится дома, рекомендовали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество.

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«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на полу несущей стены вдали от окон», — указано в сообщении.

Горожанам напомнили, что нельзя пользоваться лифтами.

Развожаев также объяснил поднявшийся в небо дым в районе Севастопольской бухты. Он написал, что военные использовали табельные средства маскировки.

Ранее сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде. Жителей призвали укрыться в домах и не выходить на улицу.