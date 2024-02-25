Важное 25 февраля 2024, 11:49 Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области Минобороны России: над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

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Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

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В ведомстве уточнили, что украинский дрон уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Прошлой ночью, на 25 февраля, российским средствам ПВО также удалось перехватить и уничтожить четыре украинских беспилотника над Черным морем. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

В ночь на 24 февраля чуть больше чем за полтора часа удалось перехватить один беспилотник ВСУ над Курской областью, два — над Липецкой и уничтожить один над Тульской.