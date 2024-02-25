25 февраля 2024, 11:49
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны России: над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
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В ведомстве уточнили, что украинский дрон уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.
Прошлой ночью, на 25 февраля, российским средствам ПВО также удалось перехватить и уничтожить четыре украинских беспилотника над Черным морем. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.
В ночь на 24 февраля чуть больше чем за полтора часа удалось перехватить один беспилотник ВСУ над Курской областью, два — над Липецкой и уничтожить один над Тульской.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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