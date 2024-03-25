Происшествия 25 марта 2024, 16:19 Две ракеты С-200 уничтожили над Ростовской областью РИА «Новости»

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ВСУ около 15:30 атаковали территорию Ростовской области переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены», — сообщили в ведомстве.

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По словам губернатора региона Василия Голубева, ракеты сбили между Новочеркасском и Батайском. Их фрагменты упали в поле, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

В ночь на понедельник, 25 марта, украинские военные запустили 11 беспилотников самолетного типа, атаковав Ростовскую область. Все БПЛА противника ликвидированы. Власти региона также сообщили о возгорании трансформаторной подстанции на Новочеркасской ГРЭС.