Две легковушки столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Серьезное ДТП произошло в Москве на Кутузовском проспекте. Столкнулись два легковых автомобиля, одна из машин перевернулась, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Движение в центре столицы осложнено. Три из четырех полос движения перекрыты.

Авария произошла в районе дома по адресу: Кутузовский проспект, 38, строение 1. В результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

В Ульяновской области власти ранее объявили 31 января днем траура по погибшим в крупном ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Самарой. По последним данным, в результате погибли 12 человек, еще 11 пострадавших остаются в реанимации, в их числе полугодовалый ребенок.

МВД России планирует с 1 июня 2021 года утвердить новый перечень нарушений для водителей, которым могут запретить ездить на летней резине зимой и наоборот. Кроме того, автовладельцам хотят запретить пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, также их могут обязать ставить колеса того размера, который предусмотрен производителем авто.