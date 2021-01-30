Ульяновская область назвала 31 января днем траура по погибшим в крупном ДТП

В Ульяновской области 31 января объявлено днем траура после крупного ДТП с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

«Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области. Наш регион скорбит. Произошедшая авария — большое горе для жителей Ульяновской области», — написал он на своей странице в Instagram.

Он отметил, что большинство жертв — жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области.

Губернатор также добавил, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. По предварительным данным, авария унесла жизнь 12 человек, еще 11 находятся в реанимации. Среди них есть полугодовалый ребенок. Его состояние сейчас тяжелое. В ближайшее время его намерены эвакуировать в областную детскую больницу.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером. В Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva. По данным МВД, виноват водитель грузового автомобиля, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется главное управление СК России.