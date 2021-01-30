Водителям запретят ездить на летней резине зимой

Помимо запрета на использование летней резины зимой и зимней летом, нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водители будут обязаны ставить колеса того размера, который предусмотрен изготовителем автомобиля.

Еще один пункт — на машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок ремня безопасности или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку. Кроме того, запрет на вождение также будет действовать, если на ремне есть видимые надрывы или ремня нет совсем.

А еще в битопливных автомобилях, заправляемых газом, на каждом баллоне должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если с баллоном произошли изменения, то эти сведения нужно обязательно оформить уполномоченными организациями.

Кроме того, МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты автомобилей, при оформлении которых не был проведен технический осмотр.