Полугодовалый ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Самарой

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Сызранском районе Самарской области есть полугодовалый ребенок, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Число погибших в результате аварии, произошедшей в пятницу вечером под Самарой, где автобус столкнулся с грузовиком и внедорожником, к утру субботы возросло до 12 человек. В больницу Сызрани были доставлены 13 человек, пострадавших в ДТП, из них 11 находятся на лечении, в том числе полугодовалый младенец. Ребенка могут перевести на лечение в Самару. Врачи борются за жизнь каждого, сообщило местное издание 63.ru.

Авария произошла 29 января в Сызранском районе Самарской области, где столкнулись грузовик DAF, микроавтобус Citroen и автомобиль Chevrolet Niva. Десять человек погибли на месте, позже число жертв возросло до 12. По версии МВД, авария произошла по вине водителя грузовика, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автобусом. Следственный комитет РФ начал расследование.