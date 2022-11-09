Происшествия 09 ноября 2022, 20:35 Два человека пострадали в аварии со Стремоусовым Минздрав Херсонской области сообщил о двух пострадавших в ДТП со Стремоусовым РИА «Новости»

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В аварии под Геническом, в которой погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Также в министерстве официально подтвердили гибель замглавы региона.

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Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев выразил соболезнования родным и близким Стремоусова.

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Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП. Предположительно, виновником аварии стал водитель грузовика: мужчина совершил опасный маневр, водитель политика пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

Стремоусову было 46 лет. У погибшего осталась жена и пять детей. Соболезнования уже выразили врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Пушилин назвал Стремоусова настоящим патриотом и борцом за русских людей.