Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП | 360°

Важное 09 ноября 2022, 17:07 Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — сказал Сальдо.

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По его словам, Стремоусов был очень ярким человеком, который говорил правду о том, что происходит в региона. Его главным инструментом в работе было именно слово, хотя он бывал на передовой и в тылу, в самом Херсоне, и на территории области.

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«И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду», — подчеркнул врио главы региона.

Сальдо добавил, что у Стремоусова осталось пятеро детей, в скором времени на свет должен появиться шестой ребенок. О семье погибшего позаботятся.

«Но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — заключил он.

Информация о смертельном ДТП, в котором погиб Стремоусов, появилась 9 ноября во второй половине дня. По предварительным данным, авария произошла под Геническом.