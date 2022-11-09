Общество 09 ноября 2022, 18:55 Пасечник назвал смерть Стремоусова утратой не только для Херсона, но и для всей России Врио главы ЛНР Пасечник: смерть Стремоусова — утрата для всей России РИА «Новости»

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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов был истинным патриотом Отечества, борцом за свободу и справедливость, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. В своем Telegram-канале он опубликовал соболезнования близким погибшего.

«Он не побоялся выступить против оголтелого украинского национализма и возглавить народ Херсонщины в его стремлении вернуться в состав Великой Родины — Российской Федерации!» — написал Пасечник.

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По словам врио главы ЛНР, смерть Стремоусова стала невосполнимой утратой не только для Херсона, но и для всей России. Пасечник выразил соболезнования семье и коллегам погибшего от себя лично и от имени жителей Луганской Народной Республики.

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Информация о гибели Стремоусова появилась 9 ноября, во второй половине дня. Известно, что ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области, произошло под Геническом. Врио главы региона Владимир Сальдо подтвердил информацию о его смерти.