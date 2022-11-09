«Русский мир потерял борца за правду». Пушилин — о смерти Стремоусова | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 17:27 «Русский мир потерял борца за правду». Пушилин — о смерти Стремоусова Врио главы ДНР Пушилин: Стремоусов был настоящим патриотом и борцом за русских людей РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам Кирилла Стремоусова. Он занимал пост замглавы администрации Херсонской области и погиб 9 ноября в ДТП под Геническом.

Пушилин признался, что ему сложно поверить в случившееся. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и коллегам погибшего. Врио главы ДНР напомнил, что после начала спецоперации Стремоусов возглавил народное движение на пути к тому, чтобы регион вошел в состав России.

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«Многое сделал для того, чтобы Херсон вернулся в родную гавань. Сегодня мы все, весь Русский мир потеряли мужественного борца за справедливость, за правду, за русских людей», — написал Пушилин.

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По его словам, Стремоусов навсегда вошел в историю России как настоящий патриот, человек чести и дела. Он подчеркнул, что память о нем сохранится навсегда.

Ранее данные о смерти Стремоусова подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.