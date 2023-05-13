Происшествия 13 мая 2023, 12:00 Два человека попали в больницу после удара ВСУ по поселку в пригороде Луганска Сенатор Лантратова: 2 человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Юбилейного Telegram

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Два человека пострадали в результате удара ВСУ по поселку Юбилейному в пригороде Луганска. Их доставили в больницу, сообщила в Telegram-канале сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

«Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow», — уточнила она.

Сенатор подчеркнула, что этими обстрелами ВСУ не смогут запугать жителей республики, который боролись за право говорить на родном языке и быть вместе с Россией.

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Накануне, 12 мая, украинские военные также обстреляли столицу ЛНР, в том числе ракетами Storm Shadow. Травмы получили шесть детей. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Повторный осмотр проведут специалисты из Московской области. Об этом заявил ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

При обстреле города в минувшую пятницу травмы получил и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Парламентарий сообщил, что в настоящее время с ним все в порядке.