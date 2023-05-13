Происшествия 13 мая 2023, 11:40 Марочко допустил, что обстрел Луганска в субботу ВСУ вели ракетами Storm Shadow Экс-офицер Марочко: ВСУ могли обстрелять Луганск 13 мая крылатыми ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли Луганск в субботу, по предварительной информации, крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, этой же версии придерживается представительство республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

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«Скорее всего, сегодня ВСУ провели второй пробный пуск по Луганску этим видом боеприпасов», — сказал Марочко.

Ранее в субботу, 13 мая, стало известно, что националисты нанесли удар по Луганску, снаряды упали в поселке Юбилейном, сообщало радио Sputnik. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Крылатая ракета Storm Shadow является совместной разработкой Англии и Франции, она способна поражать цель на предельном расстоянии 560 километров.

Накануне ВСУ также атаковали Луганск. В результате взрывов ранения получили шесть детей. СЦКК ЛНР подтверждал, что украинские националисты ударили по городу ракетами Storm Shadow.