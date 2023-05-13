Важное 13 мая 2023, 10:46 ВСУ применили при ударе по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ ударили по Луганску 12 мая ракетами Storm Shadow Telegram

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ВСУ применили при обстреле Луганска 12 мая две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. Данные опубликовали в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Противник нанес удар по Луганску в День независимости республики. В результате пострадали шесть детей, которые в этот момент находились на улице, и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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По данным Водолацкого, все дети находятся сейчас в удовлетворительном состоянии. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что двух подростков пришлось госпитализировать. Вопрос об оказании помощи пострадавшим он поставил на личный контроль

Также в результате прилетов пострадали объекты гражданской инфраструктуры — оказались разрушены и повреждены административные здания предприятий, пострадало остекление шести жилых домов.

«Ранения детей — наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным», — пообещал Пасечник.