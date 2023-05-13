Общество 13 мая 2023, 11:36 Медики из Подмосковья проведут осмотр пострадавших при обстреле Луганска детей Пасечник: пострадавших при обстреле Луганска детей осмотрят специалисты из Подмосковья РИА «Новости»

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Специалисты из Московской области проведут повторный осмотр шести детей, пострадавших при обстреле Луганска 12 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что пять детей находятся в удовлетворительном состоянии. У шестого пострадавшего, упавшего во время взрыва, диагностировали перелом одной кости стопы.

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«Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области. Продолжаю контролировать ситуацию лично», — подчеркнул Пасечник.

Врио главы ЛНР обратил внимание, что меньше чем за сутки ВСУ снова ударили по Луганску. Утром 13 мая зафиксировали прилет в районе поселка Юбилейного в Артемовском районе столицы ЛНР.

Информация по пострадавшим уточняется, добавил он. На место прибыли оперативные службы.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, накануне противник использовал для удара по городу крылатые британские ракеты Storm Shadow.