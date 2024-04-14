Важное 14 апреля 2024, 12:20 Два человека погибли в Херсонской области в результате атаки ВСУ Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область, погибли два человека РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по Каховскому муниципальному округу в Херсонской области, погибли два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Два человека погибли в Каховском муниципальном округе из-за террористического удара боевиков Зеленского по жилым домам: один в Каховке, один в селе Царском», — написал он.

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Сальдо добавил, что в Царском также есть один пострадавший, пожилого мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями.

Днем ранее националисты нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области, погиб один местный житель и трое получили ранения различной степени тяжести. На прошлой неделе ВСУ дронами атаковали грузовик в Херсонской области, погибли два человека.

Утром в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над территорией Краснодарского края.