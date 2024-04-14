Происшествия 14 апреля 2024, 08:14 Силы ПВО сбили 10 беспилотников над Краснодарским краем Минобороны сообщило о ликвидации 10 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 07:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Они пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России», — заявили в ведомстве.

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Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что силы ПВО России начали совершенствоваться и нивелировать угрозу от украинских дронов. По его словам, прикрытие тыловых районов является ключевой задачей.

Ранее стало известно, что после начала специальной операции российские подразделения ПВО уничтожили свыше 30 тысяч воздушных целей. Среди них противорадиолокационные ракеты, беспилотные летательные аппараты, реактивные снаряды РСЗО, тактические ракеты и самолеты тактической авиации.