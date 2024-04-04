Происшествия 04 апреля 2024, 11:06 Два человека погибли при ударе беспилотников по грузовику в Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram

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Два человека погибли при атаке дронов на грузовик в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, один из погибших вначале выжил, однако его добили.

«Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла. Военные преступления, по которым не может срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабино воду и продукты», — написал Алексеенко.

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Он подчеркнул: то, что автомобиль гражданский, не вызывало сомнений, и ошибиться было невозможно — атака происходила днем. Пассажир машины после первого удара отполз и наложил на раненую ногу жгут, однако его добили вторым дроном. Когда на место прибыли другие люди из Бабина, украинские террористы ударили и по ним.

Председатель правительства Херсонской области выразил соболезнования родным жертв и отметил, что семьям постараются помочь.

В ночь на 4 апреля ВСУ попытались атаковать с беспилотников Белгородскую и Тульскую области. Средства ПВО сбили пять дронов.