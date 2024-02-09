09 февраля 2024, 08:21
Дрон-разведчик уничтожили над Брянским районом
Богомаз: системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском
Российские системы противовоздушной обороны 9 февраля пресекли попытку украинских террористов атаковать Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
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Обошлось без пострадавших и разрешений. Оперативные службы работают на месте.
Ранее украинские террористы обстреляли село Сушаны под Брянском. Жертв и пострадавших не было, но удары боевиков повредили жилой дом, нарушили энергоснабжение.
Вооруженные силы Украины накануне атаковали Белградскую область. Под ударом беспилотника оказалось село Новая Таволжанка: дрон-камикадзе ударил по автобусу с людьми, пострадал мужчина. Также боевики обстреляли деревню в Курской области.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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