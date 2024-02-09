Важное 09 февраля 2024, 08:21 Дрон-разведчик уничтожили над Брянским районом Богомаз: системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские системы противовоздушной обороны 9 февраля пресекли попытку украинских террористов атаковать Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

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Обошлось без пострадавших и разрешений. Оперативные службы работают на месте.

Ранее украинские террористы обстреляли село Сушаны под Брянском. Жертв и пострадавших не было, но удары боевиков повредили жилой дом, нарушили энергоснабжение.

Вооруженные силы Украины накануне атаковали Белградскую область. Под ударом беспилотника оказалось село Новая Таволжанка: дрон-камикадзе ударил по автобусу с людьми, пострадал мужчина. Также боевики обстреляли деревню в Курской области.