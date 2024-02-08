Происшествия 08 февраля 2024, 15:39 ВСУ обстреляли деревню в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Под обстрелом оказалась деревня в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ обстреляна деревня Городище Рыльского района. К счастью, никто из жителей не пострадал», — отметил глава региона.

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В результате атаки украинских боевиков повреждения получили линии электропередач. Специалисты приступят к восстановительным работам, как только будет безопасно, уточнил Старовойт.

Днем 8 февраля Вооруженные силы Украины атаковали Белградскую область. Под ударом беспилотника оказалось село Новая Таволжанка. Дрон-камикадзе ударил по автобусу, в котором находились мирные жители. Пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение ноги и готовится к госпитализации.

В начале февраля украинские боевики атаковали пекарню в Лисичанске, в которой также находились мирные жители. Погибли более 20 человек, в том числе глава МЧС Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко и два местных депутата.