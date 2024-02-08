Важное 08 февраля 2024, 15:25 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с людьми в Новой Таволжанке Гладков: ВСУ ударили дроном по автобусу с мирными жителями под Белгородом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области. Дрон-камикадзе ударил по автобусу с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители», — указал он.

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В результате взрыва пострадал один человек. Мужчина получил осколочное ранение ноги. В скором времени его доставят в медицинское учреждение. Других подробностей Гладков не привел.

Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков.

Днем в четверг, 8 февраля, боевики ВСУ обстреляли Сушаны в Климовском районе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, жертв и пострадавших в результате украинской атаки нет. Однако повреждения получил частный жилой дом. В селе частично нарушено электроснабжение.