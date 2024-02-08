Происшествия 08 февраля 2024, 12:21 Украинские террористы обстреляли село под Брянском Богомаз: в селе Сушаны нарушено энергоснабжение после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские террористы 8 февраля обстреляли село Сушаны в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — сообщил он.

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На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Обошлось без жертв и пострадавших.

Несколько дней назад, 6 февраля, ВСУ также атаковали Сушаны. Боевики ударили по центру села, где живут мирные граждане. Село оказалось частично обесточено. До этого в небе над Брянской областью силы ПВО перехватили украинский дрон.