08 февраля 2024, 12:21
Украинские террористы обстреляли село под Брянском
Богомаз: в селе Сушаны нарушено энергоснабжение после обстрела со стороны ВСУ
Украинские террористы 8 февраля обстреляли село Сушаны в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — сообщил он.
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На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Обошлось без жертв и пострадавших.
Несколько дней назад, 6 февраля, ВСУ также атаковали Сушаны. Боевики ударили по центру села, где живут мирные граждане. Село оказалось частично обесточено. До этого в небе над Брянской областью силы ПВО перехватили украинский дрон.
ВСУ
Боевики
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Село Сушаны
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