Происшествия 09 августа 2023, 20:56 Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде Глава Сергиево-Посадского округа Акулов: восемь человек числятся пропавшими после взрыва Telegram-канал главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова

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Восемь человек числятся без вести пропавшими в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими», — написал он.

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В настоящий момент продолжается разбор завалов.

Акулов также сообщил, что в результате взрыва, который произошел на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, пострадала городская инфраструктура. В частности, специалисты зафиксировали разрушения на котельной. Затронул взрыв и некоторые многоквартирные дома: повреждены фасады и окна.

По данным главы округа, на горячую линию уже поступило 235 обращений, связанных с ущербом имуществу.

Ранее стало известно, что одна из пострадавших женщин скончалась в реанимации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибшей. Акулов пообещал оказать ее семье необходимую помощь и поддержку.