«До сих пор трясет». Очевидица рассказала о начале перестрелки в ЖК «Ясный»

Девушка была на улице вместе со своим другом — они гуляли с собакой. Именно в это время на территории ЖК началась перестрелка между водителями нескольких машин, которые не смогли разъехаться.

Это началось в метре от меня и друга. Мы какое-то время пытались понять, в чем дело. В этот момент сдающая назад машина резко тормознула — в это время уже были выстрелы из машины напротив. Оттуда вышли парни с автоматами и открыли ответный огонь очевидица.

Как будет развиваться ситуация дальше, девушка не стала ждать. Она рассказала, что в ту же секунду схватила на руки собаку и побежала. При этом она подчеркнула, что не делала ни фото, ни видео.

«Я не из тех, кто в таких ситуациях начинает снимать, а потом ходит собирает гильзы», — пояснила собеседница «360».

По информации СМИ, трех участников перестрелки уже удалось задержать. Ранее сообщалось, что правоохранители начали в Москве план «Перехват». В общей сложности они преследовали пять автомобилей: BMW, Toyota, Ford и два автомобиля Mercedes, По данным СМИ, в одной машине находился раненый мужчина. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее жительница ЖК рассказала «360», что участники конфликта стреляли не только из пистолетов, но и из автоматов.