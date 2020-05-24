«У них в руках были автоматы, пистолеты!» Жительница ЖК «Ясный» рассказала о перестрелке

В распоряжении «360» оказалось видео с кадрами машины, которая пострадала от пуль во время перестрелки в ЖК «Ясный». Жительница рассказала подробности происшествия.

«У кого там машинки пострадали?» — спросила жительница жилого комплекса Евгения. Она поделилась с «360» и тем, что увидела.

«Началась перестрелка, я услышала звуки стрельбы, высунулась в окно. Я видела, как человек убегал и в него с близкого расстояния стрелял другой человек. У них в руках были автоматы, пистолеты. Перестрелка значимая такая — потому что при закрытых окнах было слышно. Было много народу, человек 10. Повредили очень много машин», — рассказала «360» жительница дома Евгения.

Девушка снимала весь процесс погони и перестрелки и даже слышала, что люди кричали вслед убегавшим.

Слышала крики: „Убью тебя, **ка!“ Евгения жительница ЖК «Ясный».

Девушка рассказала, что стрельба была опасной — пули летели в разные стороны.

«Не представляю, что бы было, если бы я гуляла с животным в этот момент. Реально перестрелка опасная, они же могли повредить окна, людей», — заключила собеседница «360».

Перестрелка случилась в ЖК «Ясный» вечером 24 мая. Компания молодых людей повздорила во дворе дома, мужчины достали оружие и начали стрелять. Одного ранило дробью. Со слов мужчины, он просто проходил мимо. Через несколько минут троих участников конфликта задержали.