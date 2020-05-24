Лихие 90-е вернулись в Москву. Неизвестный из черного авто открыл стрельбу

Стрельба произошла на территории жилищного комплекса «Ясный» недалеко у метро «Домодедовская». Видео оказалось в распоряжении «360».

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, несколько машин сейчас объявлены в розыск.

«Скрываются автомобили марки „Мерседес“, „Хендай“ и „Тойота“», — уточнил собеседник. На месте происшествия уже работает полиция.

По сообщениям Telegram-каналов, в городе введен план «Перехват».

По словам очевидцев, все началось с обычного дорожного конфликта: одно авто не пропустило другому — и понеслось. Начались разборки, в итоге мужчины достали автоматы и пистолеты и начали стрелять.

Они догоняли компанию уже на местной парковке. Один из преступников стреляет в молодого человека, предположительно, из травматического пистолета. А после того как раненый падает, тот разворачивается и уходит. Остальные еле унесли ноги.

Жильцы ЖК «Ясный», где и произошла перестрелка, сообщили «360», что на территорию просто так не зайдешь — нужны пропуска. Соседи в групповом чате уже вычислили машину, из которой стреляли. По их словам, водитель к тому же нарушил самоизоляцию — не оформил спецпропуск.

Сейчас разыскивают всех, кто участвовал в конфликте.