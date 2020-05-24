СМИ: трех человек задержали после стрельбы в ЖК «Ясный» в Москве

Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

В настоящее время <…> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего источник в правоохранительных органах.

По информации Telegram-каналов, в розыск объявили пять машин: BMW, Toyota, Ford и два автомобиля Mercedes. По данным СМИ, в одной машине Mercedes находится раненый мужчина — свидетели видели, как его заносили в салон.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что разыскиваются автомобили трех марок — BMW, Toyota, и Mercedes. По данным Telegram-каналов, в столице ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что перестрелка в ЖК началась после обычного дорожного конфликта — один автомобиль не уступил дорогу другому. За этим последовали разборки, в результате чего участники конфликта достали пистолеты и автоматы и открыли огонь.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что у стрелков было не только травматическое оружие. Одного мужчину ранили дробью в живот. Пострадавший рассказал, что оказался на месте конфликта случайно — он хотел снять квартиру в ЖК. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Жильцы ЖК «Ясный» сообщили «360», что на территорию нельзя зайти просто так — для этого нужны пропуска.