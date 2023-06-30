Происшествия 30 июня 2023, 08:54 Дети из кемеровского санатория попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией Shot: 12 детей из санатория в Кемерове попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией РИА «Новости»

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Из санатория «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области 12 детей попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Несовершеннолетние заехали в оздоровительный центр 24 июня, но уже через два дня одному ребенку стало плохо. Десятилетнего мальчика тошнило, и родители забрали его домой. Спустя день такие же симптомы появились у еще восьмерых детей.

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«Местный медработник пытался справиться своими силами, но когда 29 июня заболели уже 12 человек, срочно вызвали скорую», — написал паблик.

Юных отдыхающих срочно доставили в больницу Гурьевска, за их здоровьем сейчас следят медики. Причина возникновения болезни пока неизвестна, врачи изучают анализы пациентов. Для разбирательства в ситуации подключили полицию.

Ранее в омской гостинице отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. Дети приехали в город для участия в соревнованиях, их разместили в отеле на проспекте Карла Маркса, там же было организовано питание детей. Однако спортсмены попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело.

Еще один случай массового отравления несовершеннолетних произошел в Петербурге. Девятиклассникам понадобилась помощь врачей после празднования выпускного в ресторане на набережной канала Грибоедова. После мероприятия несколько подростков попали в больницы с острой кишечной инфекцией.