Происшествия 26 июня 2023, 17:47 Уголовное дело возбудили после отравления 19 школьников из Новокузнецка в омской гостинице Следком РФ: уголовное дело возбудили после отравления 19 школьников в гостинице Омска Пресс-служба Следственного комитета

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Уголовное дело возбудили после отравления 19 школьников из Новокузнецка в гостиница Омска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Дети в возрасте 11-17 лет приехали в город на соревнование по пляжному гандболу. Спортсменов разместили в одной из гостиниц, где и было организовано питание несовершеннолетних. Почти 20 учащихся попали в больницу с острым пищевым отравлением.

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Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи ведут проверку и выясняют все детали произошедшего.

Ранее массовое отравление произошло в Екатеринбурге — 60 курсантов юридического института заболели гастроэнтеритом. Десяткам студентов понадобилась помощь врачей. Прокуратура начала проверку.

До этого более 100 человек отравились шаурмой в Братске. Братский горсуд по заявлению прокуратуры запретил работать индивидуальному предпринимателю, который владел точкой быстрого питания.