26 июня 2023, 18:38
Стало известно, в каком состоянии находятся отравившиеся в Омске школьники
Минздрав: отравившиеся в омской гостинице школьники находятся в состоянии средней тяжести
В гостинице Омска отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. В пресс-службе омского Минздрава ТАСС рассказали, что врачи оценивают состояние детей как средней тяжести.
«Проводится все необходимое лечение. Выполнено эпидемиологическое обследование, анализы направлены в центр гигиены и эпидемиологии», — отметили в министерстве.
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Дети в возрасте от 11 до 17 лет 23 июня приехали в город для участия в соревнованиях по пляжному гандболу. Подростков разместили в гостинице, расположенной на проспекте Карла Маркса, где они и питались. Через некоторое время 19 спортсменов попали в больницу с острой кишечной инфекцией.
Следователи возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры, сообщили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
Ранее четыре пенсионера отравились в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске. Одна пожилая женщина скончалась. Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также организации питания.
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