Происшествия 27 июня 2023, 00:16 Девятиклассники массово отравились после выпускного в ресторане Петербурга

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Ученики девятого класса массово отравились после выпускного. Мероприятие прошло в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, передала газета «Известия».

В материале сказано, что прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку данных о госпитализации учеников гимназии № 92 Выборгского района города. Пациентов доставили в больницу с отравлением после выпускного вечера в ресторане, расположенном на набережной канала Грибоедова. Девятиклассники пожаловались на плохое самочувствие на следующий день после мероприятия.

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В самом ресторане заявили, что по этому вопросу руководству сообщений не поступало. По предварительным данным, на праздничном столе были рыба, морс и вода. В СМИ отметили, что всего на выпускном присутствовало примерно 90 человек. Некоторым из них потребовалась бригада скорой помощи. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией.

Ранее 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка отравились в гостинице Омска. Их отправили в больницу с острой кишечной инфекцией. Врачи оценили состояние детей как средней тяжести.