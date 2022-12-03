Эксклюзив 03 декабря 2022, 16:26 «Даже пластиковые рамы выбило». Соседка рассказала о взрыве в Камызяке Жительница дома напротив рассказала про взрыв в Камызяке Пресс-служба Следственного комитета

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От взрыва в доме в Камызяке выбило окна — повреждены машины. Об этом «360» рассказала жительница дома напротив.

«Я живу напротив этого дома. Посреди ночи я услышала хлопок. У меня маленький ребенок — он подскочил и начал кричать. Было темно, непонятно, откуда что происходило. Приехали пожарные машины, мне было не видно. Когда стало светло, пошли все эти видео и фотографии. У меня прямо хорошо видно, какие квартиры пострадали», — рассказала девушка.

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По ее словам, с пятого по третий этаж «хорошо повыбивало» стекла. Даже пластиковые рамы вылетели, сказала она.

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В ночь на субботу произошел взрыв газового оборудования. Пострадали жители дома 95 по улице Максима Горького.

Жительница соседнего здания заявила, что даже ее дом пошатнуло. Стекла окон и балконов полетели на их машины.

Местные жители сказали, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. На данный момент виновный лежит в больнице с ожогами