Происшествия 03 декабря 2022, 15:21 Соседи заявили, что взрыв газа в доме в Астраханской области произошел из-за жильца-наркомана Пресс-служба Следственного комитета

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Жители города Камызяк Астраханской области рассказали, что хозяин квартиры, где произошел взрыв газа, имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Наш дом напротив. <…> Лично не знаю кто там (в квартире — прим. ред.) жил, но из-за него наша машина сильно пострадала. Знаю только, что там жил пьяница», — рассказала местная жительница по имени Майя.

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То же самое заявил мужчина, родственники которого живут доме, где случилось происшествие. Он отметил, что на жильца квартиры, где случился взрыв, неоднократно жаловались соседи, а полиция разбиралась с ним из-за пьяных дебошей.

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«Он занимался наркотиками, образ жизни — наркотики и алкоголь, вот до чего и довело. Из-за этого наркомана пострадали люди, на данный момент виновный лежит в больнице с ожогами», — уточнил собеседник.

Происшествие случилось ночью 3 декабря. По данным МЧС, причиной стала утечка газа на пятом этаже дома. Серьезные травмы получил один человек. Еще 114 местных жителей спасатели эвакуировали.