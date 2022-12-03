Эксклюзив 03 декабря 2022, 11:13 «Наш дом пошатнуло». Соседка рассказала о взрыве газа в Камызяке Свидетельница рассказала, что после ЧП в Камызяке пострадали автомобили во дворе

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Взрыв газа в доме в городе Камызяк почувствовали даже в соседнем здании. Очевидица рассказала "360", что их "дом пошатнуло".

«Да, мы были дома. Наш дом пошатнуло. Все стекла и балкон полетели в нашу и соседнюю машину. Сейчас разговариваем, может, кто поможет это все сделать, но вряд ли. Машина сильно пострадала. Вся в сколах. Лобовое и заднее стекло насквозь в дырах и машина поцарапана», — рассказала женщина.

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Ее квартира, что в доме напротив, не пострадала.

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Еще один житель Камызяк рассказал, что во взорвавшемся доме у него живут родственники. Дмитрий уточнил, что они не пострадали, но за вещами в квартиру их пока не пускают.

ЧП произошло ночью, в 02:52 по московскому времени. Пострадали жители дома 95 по улице Максима Горького. Как сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области, было «нарушение целостности газового оборудования в квартире». ЧП не привело к возгоранию. Информацию о количестве пострадавших пока не публиковали. Жителей трех подъездов — 114 человек — эвакуировали. Уже известно о госпитализации мужчины 1977 года рождения. Работники экстренных служб и специальная техника работают на месте.