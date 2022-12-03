Происшествия 03 декабря 2022, 09:51 Жители пятиэтажки в Камызяке пострадали из-за ЧП с газовым оборудованием МЧС по Астраханской области: в жилом доме в Камызяке случилось ЧП с газовым оборудованием

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Жители пятиэтажки в Камызяке пострадали от ЧП с газовым оборудованием. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области. Их процитировал ТАСС.

По словам сотрудников экстренных служб, ЧП произошло ночью, в 02:52 по московскому времени. Пострадали жители дома 95 по улице Максима Горького.

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«На ЦОВ-112 поступило сообщение о нарушении целостности газового оборудования в квартире на пятом этаже», — рассказали представители МЧС.

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Они отметили, что ЧП не привело к возгоранию. Однако жителей дома — 114 человек, которые находились в трех подъездах, — эвакуировали.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Однако в МЧС сообщили об одном госпитализированном. Мужчину 1977 года рождения доставили в астраханскую Александро-Мариинскую клиническую больницу, его текущее состояние неизвестно.

На месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб. На данный момент МЧС задействовал три единицы техники и 10 человек личного состава.