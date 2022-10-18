«Что-то огненное летело с неба». Очевидец — о падении самолета в Ейске | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 10:49 «Что-то огненное летело с неба». Очевидец — о падении самолета в Ейске Жительница Ейска Лотокина рассказала о падении самолета во двор многоэтажки

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Жительница Ейска Ирина Лотокина, наблюдавшая падение самолета Су-34 вечером 17 октября, рассказала «360», что с неба летело «что-то огненное», а потом был грохот и пожар. Даже ночью в ее комнате было нечем дышать, поделилась женщина.

«Я стояла в окошко курила. Сначала увидела, как с правой стороны летело что-то огненное с неба, а в другую сторону — парашютисты. Потом — сильный грохот, черное облако полетело в нашу сторону. Долго горело, пожарные все это тушили, еще в три часа ночи был виден дым сильный», — поделилась Ирина.

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Военный истребитель рухнул во дворе многоэтажки из-за загоревшегося при взлете двигателя. Часть многоквартирного дома заполыхала. Погибли 13 человек, среди которых трое детей. Пострадали 19, о 15 из которых известно, что их жизнь вне опасности.

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Состояние девятиэтажки оценят с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна», разработанного московскими экспертами. Специалисты выяснят, можно ли восстановить дом и не обрушатся ли его конструкции. Если окажется, что многоэтажка не подлежит восстановлению, жильцам предоставят новые квартиры.