Состояние многоэтажки в Ейске после падения самолета оценят с помощью комплекса «Струна» | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 09:39 Состояние многоэтажки в Ейске после падения самолета оценят с помощью комплекса «Струна» Глава района Бублик: состояние дома в Ейске после падения Су-34 оценит комплекс «Струна» РИА «Новости»

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Многоэтажку в Ейске, пострадавшую при падении самолета Су-34, обследуют с помощью уникального мобильного диагностического комплекса «Струна». Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу Ейского района Романа Бублика.

Комплекс создан специально для оценки повреждения зданий после катастроф. По итогам обследования эксперты сделают вывод о том, можно ли восстановить дом, есть ли опасность обрушения конструкций и можно ли заселять людей в квартиры не пострадавших при пожаре подъездов.

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«В большей степени один подъезд пострадал, второй — чуть меньше. Из Ростова-на-Дону [прибудут специалисты] с [комплексом] „Струна“», — сообщил Бублик.

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Беспроводной девятикилограммовый комплекс «Струна» разработали московские специалисты Центра исследований экстремальных ситуаций. Он позволяет оценить устойчивость сооружения, а возможность устранения опасности потом вычисляют обычными инструментальными методами.

Военный самолет в Ейске упал во двор жилого дома вечером 17 октября. Погибли 13 человек, пострадали 19.